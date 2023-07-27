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Стульев всё больше. Токаев готовит Казахстан под стандарты НАТО

Стульев всё больше. Токаев готовит Казахстан под стандарты НАТО

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Наш "партнёр и "друг" Токаев неустанно копирует начальство "Древней Черноморки", затаривая свои склады продукцией натовского ВПК.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Как бы хитровыстроганному Токаеву не слететь с этих стульев и вот ,что Россия ему больше помогать не будет.
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10 час.
N
Nata
Вроде образованный человек, а не видит реальности. Он и его народ всегда будет для англосаксов туземцем.А с туземцами у них один подход - использование и уничтожение.
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9 час.

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