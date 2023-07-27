Стульев всё больше. Токаев готовит Казахстан под стандарты НАТО

Как бы хитровыстроганному Токаеву не слететь с этих стульев и вот ,что Россия ему больше помогать не будет.

N

Nata

Вроде образованный человек, а не видит реальности. Он и его народ всегда будет для англосаксов туземцем.А с туземцами у них один подход - использование и уничтожение.