ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Наш "партнёр и "друг" Токаев неустанно копирует начальство "Древней Черноморки", затаривая свои склады продукцией натовского ВПК.
Стульев всё больше. Токаев готовит Казахстан под стандарты НАТО
Комментарии
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ШКИПЕР
Как бы хитровыстроганному Токаеву не слететь с этих стульев и вот ,что Россия ему больше помогать не будет.
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10 час.
N
Nata
Вроде образованный человек, а не видит реальности. Он и его народ всегда будет для англосаксов туземцем.А с туземцами у них один подход - использование и уничтожение.
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9 час.
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