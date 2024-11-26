Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет финалом для президента Украины Владимира Зеленского.
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