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Депутат Шеремет: новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского

Депутат Шеремет: новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет финалом для президента Украины Владимира Зеленского.

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