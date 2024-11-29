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Россияне высказались о доверии Путину

Россияне высказались о доверии Путину

Уровень доверия граждан к президенту России Владимиру Путину составляет 78,8 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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