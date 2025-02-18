Стало известно, кто свел Селену Гомес с ее женихом Бенни Бланко

Мать Селены Гомес устроила счастье дочери. Селена Гомес уверена, что правильно выбрала спутника жизни LEGION-MEDIAКогда в 2023-м впервые стало известно о романе Селены Гомес и «Ее мама организовала нашу первую встречу.
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