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Армия России освободила Курскую область: главное за сутки

Армия России освободила Курскую область: главное за сутки

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Российские войска освободили Курскую область, президент США Дональд Трамп назвал нелепой идею Украины вернуть утраченные территории, военкор Евгений Поддубный заявил о зверствах ВСУ на Курщине, сравнимых с преступлениями фашистов.

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