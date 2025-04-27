Армия России освободила Курскую область: главное за сутки

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Российские войска освободили Курскую область, президент США Дональд Трамп назвал нелепой идею Украины вернуть утраченные территории, военкор Евгений Поддубный заявил о зверствах ВСУ на Курщине, сравнимых с преступлениями фашистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии