Матвиенко: у России нет цели захвата территорий в рамках СВО

Россия не имеет цели захвата территорий в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в публикации на сайте ведомства, приуроченной ко Дню защитника Отечества.
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