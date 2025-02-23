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Матвиенко: у России нет цели захвата территорий в рамках СВО

Матвиенко: у России нет цели захвата территорий в рамках СВО

Россия не имеет цели захвата территорий в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в публикации на сайте ведомства, приуроченной ко Дню защитника Отечества.

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