Кадыров подтвердил атаку БПЛА на казармы спецназа МВД в Грозном Украинские беспилотники вновь долетели до Чеченской Республики.
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Кадыров подтвердил атаку БПЛА на казармы спецназа МВД в Грозном Украинские беспилотники вновь долетели до Чеченской Республики.
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