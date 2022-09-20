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Депутаты горсовета Кемерово приняли отставку мэра

КЕМЕРОВО, 20 сен - РИА Новости. Депутаты кемеровского горсовета приняли досрочную отставку главы города Ильи Середюка в связи с назначением его на должность председателя правительства Кузбасса, сообщила на заседании представитель счетной комиссии.

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