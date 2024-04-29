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Свежие комментарии

  • Алексей
    Все очень просто.Выхлопные газы это яд,надеюсь доказывать не надо??? А яд вредно действует на всех,в том числе и на ...Ученые выяснили, ...
  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...
  • lenivka
    Ну что вы.Диабетикам выписывают дешевый метформин, от которого особого толку нет.А Оземпик это конская цена и невозмо...Следует ли пациен...

Исследователи разрабатывают десятиминутный дыхательный тест для мониторинга концентрации антибиотиков

Выдыхаемый воздух может быть очень многообещающей альтернативой крови для терапевтического мониторинга антибиотиков, как об этом будет сказано на Глобальном конгрессе ESCMID в Барселоне, Испания (27-30 апреля).

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