Исследователи разрабатывают десятиминутный дыхательный тест для мониторинга концентрации антибиотиков

Выдыхаемый воздух может быть очень многообещающей альтернативой крови для терапевтического мониторинга антибиотиков, как об этом будет сказано на Глобальном конгрессе ESCMID в Барселоне, Испания (27-30 апреля).
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