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Царьград

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Путин посетил крупнейший судостроительный комплекс "Звезда"

Путин посетил крупнейший судостроительный комплекс "Звезда"

Президент Владимир Путин 2 сентября посетил судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Комплекс, начатый в 2016 году, занимается уникальной постройкой судов и ледоколов.

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