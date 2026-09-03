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Виктория Боня отправила 14-летнюю дочь в школу во Франции с формой и строгими правилами

Виктория Боня отправила 14-летнюю дочь в школу во Франции с формой и строгими правилами

Модель рассказала о проблемах с образованием ребенка. Виктория Боня с дочкой СоцсетиВиктория Боня отправила 14-летнюю дочь Анджелину в обычную школу во Франции, где нужно носить форму и соблюдать строгие правила поведения.

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