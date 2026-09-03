Виктория Боня отправила 14-летнюю дочь в школу во Франции с формой и строгими правилами

Модель рассказала о проблемах с образованием ребенка. Виктория Боня с дочкой СоцсетиВиктория Боня отправила 14-летнюю дочь Анджелину в обычную школу во Франции, где нужно носить форму и соблюдать строгие правила поведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 25 лет скрывает д...
- Виктория Боня отп...
- Вия Артмане скрыв...
Если у неё дочка во Франции то какого х*** она делает на российских информационных ресурсах?