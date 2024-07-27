Лавров: Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной

Все цели СВО будут достигнуты, подчеркнул министр.фото: t.me/MID_Russia--> Все цели спецоперации будут выполнены, Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, заявил 27 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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