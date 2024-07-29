Яковлев готов разработать новый истребитель вертикального взлета и посадки

ПАО "Яковлев" (ранее – "Иркут", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) готово возобновить в России разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего обращения Минобороны страны.
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