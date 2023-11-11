Без названия

В продолжение темы ответственности общества перед заключенными.Будет справедливо, если мы после войны, а лучше — не дожидаясь ее окончания, реформируем нашу систему правосудия, где практически нет оправдательных приговоров, где обвиняемого (человека еще не осужденного, то есть фактически невиновного) при первой возможности помещают в СИЗО в такие условия, что подсудимый, не надеясь на справедливое решение, готов скорее взять на себя вину и пойти по этапу в тюрьму или колонию, где условия содержания лучше.