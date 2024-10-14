Начался новый виток СВО: где ожидать предстоящий перелом?

Противник публикует анимированную карту тактических и оперативных успехов российской армии. Российские военные корреспонденты отмечают, что это может указывать на предстоящий перелом в большинстве ключевых областей СВО.
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