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Газета.ру

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Вратарь "ПСЖ" Сафонов стал лучшим игроком матча с "Брестом" по версии Sofascore

Вратарь "ПСЖ" Сафонов стал лучшим игроком матча с "Брестом" по версии Sofascore

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов тал лучшим игроком матча Лиги 1 с «Брестом» по версии Sofascore, передает «Чемпионат».

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