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Регионы России

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Эксперты предупреждают о глобальном топливном кризисе из-за блокировки Ормузского пролива

Эксперты предупреждают о глобальном топливном кризисе из-за блокировки Ормузского пролива

Тем не менее эксперты Chevron Corporation и других крупных игроков нефтяного сектора предупреждают, что стратегические запасы нефти практически исчерпаны, а признаков скорого улучшения ситуации не наблюдается.

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