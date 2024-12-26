Минюст России по Астраханской области информирует

Управление Минюста России по Астраханской области (далее – Управление) информирует о возможности с 1 января 2023 года обращаться с запросом о предоставлении государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации (далее - проставление апостиля), проставление апостиля на которых отнесено к полномочиям Управления, в филиалы Автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – филиалы МФЦ).