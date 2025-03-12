Кормой вперёд тоже можно! На видео дизельэлектроход "Талнах", который двигается кормой вперед для преодоления ледовой стихии на реке Енисей.
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Кормой вперёд тоже можно! На видео дизельэлектроход "Талнах", который двигается кормой вперед для преодоления ледовой стихии на реке Енисей.