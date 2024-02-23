Welt: Украинские военные вынуждены отступать без боя, поскольку у них нет ни снарядов, ни патронов

Немецкий журналист Штеффен Шварцкопф, после общения с украинскими военнослужащими выступил на телеканале Welt и сообщил о том, что обстановка для ВСУ на поле боя зачастую критическая и они вынуждены отставлять территории, так как нечем воевать.
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