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Успеют вырасти: что можно посадить в августе на огороде

Успеют вырасти: что можно посадить в августе на огороде

Успеют вырасти: что можно посадить в августе на огороде Алёна ЮрьеваАвгуст — это время, когда многие дачники задумываются о том, что еще можно посадить на приусадебном участке, чтобы получить урожай до наступления холодов.

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