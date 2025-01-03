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Илон Маск уже не впервые призывает к смене власти в Великобритании

Илон Маск уже не впервые призывает к смене власти в Великобритании

- Британский народ более не желает этого правительства. Новые выборы.И это не первый такой твит. Ранее Маск уже высказывался в поддержку партии Reform UK Найджела Фараджа, которая переживает стремительный рост популярности и по числу членов уже обогнала тори.

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