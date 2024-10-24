Роскомнадзор может перейти к блокировке звонков в мессенджерах

Роскомнадзор может начать блокировать звонки в мессенджерах. Такая инициатива обсуждается для случаев, когда звонки нарушают требования российского законодательства, пишет Forbes со ссылкой на главу РКН Андрея Липова.
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