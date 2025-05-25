Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Пора уже браться ...
  • Silver Kont
    Холуй черножопых ляксандра уже приготовил отбеливатель для черножопой мрази.... Ляксандра, на чём же ты спалился, что...Россия нуждается ...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Царьград. "Я вас ...

«Загнанная внутрь тоска по родине никуда не делась»: Чулпан Хаматова очень тоскует по Москве. Понять, простить?

«Загнанная внутрь тоска по родине никуда не делась»: Чулпан Хаматова очень тоскует по Москве. Понять, простить?

В России Чулпан Хаматова была настоящей звездой и несколько мастерски сыгранных ролей в кино, сделали её настоящей народной любимицей.

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Андрей
предателей не прощают
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