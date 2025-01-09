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В Татарстане временно ограничили движение по автодороге М-5 «Урал» из-за непогоды

В Татарстане временно ограничили движение по автодороге М-5 «Урал» из-за непогоды

Ограничения действуют с 10:00 (МСК) и сохранятся до улучшения погодной ситуации.В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на участке автодороги М-5 «Урал», проходящей по территории Татарстана, введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта.

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