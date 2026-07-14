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Русская весна

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США и Иран обменялись массированными ударами, Ближний Восток охвачен огнём (ФОТО, ВИДЕО)

США и Иран обменялись массированными ударами, Ближний Восток охвачен огнём (ФОТО, ВИДЕО)

Ближневосточный конфликт перешел в фазу полномасштабной региональной войны. США и Иран обменялись новой серией масштабных ударов по военным объектам, но на этом эскалация не остановилась.

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