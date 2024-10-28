“Давить на жалость — это не залететь в тренд”: Люся Чеботина оскорбила участницу популярного музыкального проекта

У всех участников телевизионных конкурсов есть какая-нибудь трагическая история — об этом часто шутят пользователи сети, ведь действительно почти каждый второй рассказывает о каких-то трудностях в жизни на таких передачах.
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