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За Минкультуры хотят закрепить учёт музейных драгоценностей

За Минкультуры хотят закрепить учёт музейных драгоценностей

Учётом музейных ценностей продолжит заниматься Министерство культуры. Законопроект (№ 993817-7), который закрепляет за ведомством эту функцию, планируется рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

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