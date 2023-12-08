Елка и домашние питомцы: ветеринар Касьяненко рассказал, как избежать неприятностей

В преддверии новогодних праздников владельцам домашних питомцев стоит проявить бдительность. По словам ветеринарного врача Сергея Касьяненко, елки могут таить в себе опасность для кошек, собак и других животных.
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