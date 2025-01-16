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Линия фронта на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 17.01.2025 г.

Линия фронта на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 17.01.2025 г.

Линия фронта на Украине, сегодня 17.01.25 г. Интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО на Украине сегодня, Украина последние новости сегодня 17 января 2025 г.

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