Международный аэропорт Эрбиль в Иракском Курдистане объявил о временной приостановке полетов. Об этом сообщил директор воздушной гавани Ахмед Хошьяр, слова которого приводит Иракское агентство новостей (INA).
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