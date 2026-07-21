Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Аэропорт Эрбиль в Иракском Курдистане объявил о временной приостановке полетов

Аэропорт Эрбиль в Иракском Курдистане объявил о временной приостановке полетов

Международный аэропорт Эрбиль в Иракском Курдистане объявил о временной приостановке полетов. Об этом сообщил директор воздушной гавани Ахмед Хошьяр, слова которого приводит Иракское агентство новостей (INA).

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