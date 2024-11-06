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Назван новый глава ОАК

Назван новый глава ОАК

«Госкорпорация Ростех провела кадровые изменения в авиационном кластере. Генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)», - сказано в сообщении.

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