Корнеев: Поколение Кисляка и Батракова - достаточно умные игроки, не зазвездились и продолжают работать. А Головину зачем возвращаться?

- Поколение Кисляка и Батракова называют одним из самых талантливых в истории лиги. Видите, что эта группа молодых русских может сравниться с теми, с кем вы работали в сборной Хиддинка в 2008-м году? - вопрос бывшему помощнику Гуса Хиддинка в сборной России, экс-спортивному директору «Зенита» и «Локомотива» Игорю Корнееву.
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