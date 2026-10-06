Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Корнеев: Поколение Кисляка и Батракова - достаточно умные игроки, не зазвездились и продолжают работать. А Головину зачем возвращаться?

Корнеев: Поколение Кисляка и Батракова - достаточно умные игроки, не зазвездились и продолжают работать. А Головину зачем возвращаться?

- Поколение Кисляка и Батракова называют одним из самых талантливых в истории лиги. Видите, что эта группа молодых русских может сравниться с теми, с кем вы работали в сборной Хиддинка в 2008-м году? - вопрос бывшему помощнику Гуса Хиддинка в сборной России, экс-спортивному директору «Зенита» и «Локомотива» Игорю Корнееву.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым