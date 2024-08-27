Подозреваемый в ограблении был задержан на Павелецкой площади в Москве

В районе Замоскворечье произошел случай открытой кражи цепочки у местного жителя. По данным следствия, 38-летний мужчина, находясь на Павелецкой площади, применил насилие в отношении 42-летнего гражданина и сорвал с его шеи цепочку из желтого металла.