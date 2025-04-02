Депутат Немкин рассказал о «схеме» со звонками мошенников от имени Роскомнадзора

Новая мошенническая схема с использованием имени Роскомнадзора демонстрирует, как злоумышленники могут использовать доверие граждан к государственным органам, отмечает в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.