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ФедералПресс

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Путин и Трамп достигли исторического соглашения по поставкам нефти на рынки США и мира

Путин и Трамп достигли исторического соглашения по поставкам нефти на рынки США и мира

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и другие мировые рынки.

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