Путин присвоил испытателю "Ансата" звание "Заслуженный летчик"

Евгений Паулин/ТАСС Российский лидер Владимир Путин присвоил испытателю "АО "Рычаг" (входит в АО "КРЭТ" госкорпорации "Ростех") Жамилю Исхакову, участвовавшему в испытаниях вертолетов "Ансат" и Ми-8МТВ-5, звание "Заслуженный летчик-испытатель".
Евгений Паулин/ТАСС Российский лидер Владимир Путин присвоил испытателю "АО "Рычаг" (входит в АО "КРЭТ" госкорпорации "Ростех") Жамилю Исхакову, участвовавшему в испытаниях вертолетов "Ансат" и Ми-8МТВ-5, звание "Заслуженный летчик-испытатель".
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