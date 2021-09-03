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Путин присвоил испытателю "Ансата" звание "Заслуженный летчик"

Путин присвоил испытателю "Ансата" звание "Заслуженный летчик"

Евгений Паулин/ТАСС Российский лидер Владимир Путин присвоил испытателю "АО "Рычаг" (входит в АО "КРЭТ" госкорпорации "Ростех") Жамилю Исхакову, участвовавшему в испытаниях вертолетов "Ансат" и Ми-8МТВ-5, звание "Заслуженный летчик-испытатель".

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