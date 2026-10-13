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Стоматолог Лавренова призвала чистить зубы после завтрака, а не до еды

Стоматолог Лавренова призвала чистить зубы после завтрака, а не до еды

Чистить зубы по утрам эффективнее после завтрака, а не до него. Об этом «Здоровью Mail» сообщила стоматолог-гигиенист, руководитель профессионального сообщества компании SPLAT Global Олеся Лавренова.

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