20+ смешных фото собак, с которыми явно что-то пошло не так

Хотя многие и говорят, что хозяева интернета — котики, но собаки тоже готовы посоревноваться за это звание, потому что тоже могут рассмешить до слез! На Фейсбуке есть сообщество, где пользователи публикуют самые неудачные и нелепые фото своих питомцев.