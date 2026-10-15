Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался об исторической роли Иосифа Сталина, призвал не забывать о заслугах советского лидера в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления, а также назвал враньем кинематографические образы ГУЛАГа из 1990-х годов.