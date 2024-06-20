Свыше 60 инвестиционных социальных объектов откроют в Подмосковье в 2024 году

Детские сады, школы и поликлиники возводят в Подмосковье в рамках комплексного развития территорий. Так, в Московской области в 2024 году запланировали открыть более 60 инвестиционных социальных объектов.
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