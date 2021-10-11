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В ФСВТС назвали безосновательными домыслы о причастности России к копированию техники США

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Федеральная служба военно-технического сотрудничества не занимается копированием какой-либо американской техники, в том числе оставленной силами США в Афганистане.

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