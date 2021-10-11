В ФСВТС назвали безосновательными домыслы о причастности России к копированию техники США

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Федеральная служба военно-технического сотрудничества не занимается копированием какой-либо американской техники, в том числе оставленной силами США в Афганистане.
Популярные статьи
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии