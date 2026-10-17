Населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Запад». Сергей Дьячкин17-10-2026 12:23 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Армия России взяла под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области.
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