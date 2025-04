«То, что я ждал от The Movies 2»: голливудская стратегия Hollywood Animal от авторов This is the Police вышла в прокат раннего доступа SteamКак и было обещано, 10 апреля в раннем доступе Steam дебютировала голливудская стратегия Hollywood Animal от разработчиков из студии Weappy (This is the Police, Rebel Cops, The Eternal Life of Goldman).