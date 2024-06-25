На территории одного из районов Воронежской области введен режим ЧС после атаки дронов ВСУ

На территории Ольховатского района Воронежской области введен режим ЧС. Он необходим для ликвидации последствий детонации взрывоопасных предметов после атаки дронов ВСУ, рассказал губернатор региона Александр Гусев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии