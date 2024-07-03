Казахстанский народ обязательно построит сильный и процветающий новый Казахстан -- Си Цзиньпин

Астана, 3 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду выразил уверенность, что под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева народ страны обязательно построит сильный и процветающий новый Казахстан.
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