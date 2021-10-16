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Семеро россиян доставлены в больницу после ДТП в Анталии

Семеро россиян доставлены в больницу после ДТП в Анталии

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталье. Об этом передает Lenta.ru со ссылкой на местное издание Hurriyet.

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