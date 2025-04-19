Красная армия могла штурмовать Берлин в феврале 1945-го. Почему финальное наступление Великой Отечественной войны отложили?

В ходе Висло-Одерской наступательной операции войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова к началу февраля 1945 года захватили на западном берегу реки Одер ряд стратегических плацдармов.
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