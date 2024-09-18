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На Дальнем Востоке ФСБ задержала предателя, финансировавшего ВСУ (ВИДЕО)

На Дальнем Востоке ФСБ задержала предателя, финансировавшего ВСУ (ВИДЕО)

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ФСБ задержали предателя, финансировавшего ВСУ. Установлено, что задержанный осуществил переводы личных денежных средств с использованием криптовалютных инструментов для приобретения врагом оружия, боеприпасов и обмундирования.

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