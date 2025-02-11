❗️⚡️ Частный самолёт Gulfstream, связанный со Стивом Уиткоффом, одним из близких соратников президента США Дональда Трампа, внезапно приземлился в Москве.
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❗️⚡️ Частный самолёт Gulfstream, связанный со Стивом Уиткоффом, одним из близких соратников президента США Дональда Трампа, внезапно приземлился в Москве.